Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Космонавт Олег Кононенко стал новым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе, сообщает «Интерфакс».

К полудню 4 февраля по московскому времени Кононенко провел в космосе в общей сложности 878 суток и 12 часов.

Предыдущий рекорд 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд принадлежал космонавту Геннадию Падалке. Он был зафиксирован в 2015 году, во время пятого полета Падалки на МКС.

Кононенко также находится на МКС в рамках своего пятого полета в космос, первый раз он полетел в 2008 году.

Предполагается, что экипаж, командиром которого является Кононенко, завершит миссию на МКС 23 сентября 2024 года. К этому моменту суммарный налет Кононенко составит 1110 суток.

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