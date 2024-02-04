Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе
Источник: Интерфакс
Космонавт Олег Кононенко стал новым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе, сообщает «Интерфакс».
К полудню 4 февраля по московскому времени Кононенко провел в космосе в общей сложности 878 суток и 12 часов.
Предыдущий рекорд 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд принадлежал космонавту Геннадию Падалке. Он был зафиксирован в 2015 году, во время пятого полета Падалки на МКС.
Кононенко также находится на МКС в рамках своего пятого полета в космос, первый раз он полетел в 2008 году.
Предполагается, что экипаж, командиром которого является Кононенко, завершит миссию на МКС 23 сентября 2024 года. К этому моменту суммарный налет Кононенко составит 1110 суток.