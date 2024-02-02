В России заблокировали на YouTube клип на песню «Дымок»

Администарция видеохостинга YouTube по требованию российских властей заблокировала в России клип на песню «Дымок» музыканта Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба). Внимание на это обратил телеграм-канал Varlamov News. В других странах клип остался доступен.

При попытке открыть клип в России появляется сообщение, что контент недоступен «по требованию государственных органов». В материалах реестра запрещенных сайтов в РФ нет информации о клипе.

При этом, как обратила внимание «Медуза», 10-часовая версия клипа «Дымок» осталась доступна в России.

Ранее с требованием запретить клип на песню «Дымок» выступила общественная организация «Ветераны России», которая пожаловалась в Генпрокуратуру РФ, усмотрев в песне пропаганду наркотических веществ.

В песне «Дымок» лирический герой рассказывает о том, как он «курнул, ну, вроде не навоз», а его друг «дунул паровоз». Также он упоминает «афганку» (так называют каннабис, произрастающий в Афганистане — прим. «Медузы») и говорит, что его «прибило, сука, аж до слез».

На момент публикации клип на песню «Дымок», опубликованный в августе 2023 года, посмотрели больше 16 миллионов раз. Число просмотров в последние недели выросло в разы. В России «Дымок» занимает первое место на YouTube в списке лучших клипов.

Ицык Цыпер и Игорь Цыба — Дымок Ицык Цыпер