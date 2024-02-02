В России приостановили внедрение новой Международной классификации болезней из-за «противоречия традиционным ценностям»

Министерство здравоохранения РФ объявило, что в России решили приостановить реализацию плана по внедрению новой классификации болезней — Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Решение… принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов и депутатов в части возможного противоречия традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что это позволит изучить опыт других стран, которые внедряют МКБ-11.

В Минздраве подчеркнули, что принятое решение не окажет негативного влияния на доступность и качество оказания медицинской помощи гражданам. Сейчас в России действует МКБ-10, которую используют для кодирования заболеваний и состояний, добавили в пресс-службе министерства.

Россия, как и многие другие страны, начала переход на новую классификацию болезней МКБ-11 с 1 января 2022 года. В новой классификации, в частности, заменили «транссексуализм» на «гендерное несоответствие», а «гермафродитизм» — на нарушение формирования пола.

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