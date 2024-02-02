В Бишкеке произошел взрыв на единственной ТЭЦ. В городе отключено электричество, нет горячей воды

В Бишкеке в ночь на 2 февраля произошел взрыв на единственной в городе ТЭЦ. Почти во всей южной части столицы Кыргызстана прервана подача электричества и горячей воды. Аварийные отключения затронули 2493 многоквартирных жилых дома.

На ТЭЦ, сообщил республиканский Минэнерго, взорвался один из котлов. Глава МЧС Кыргызстана Бообек Ажикеев не исключил, что к аварии могла привести диверсия, пишет «Sputnik Кыргызстан», так как, по его словам, «на объекте перед ЧП были слышны хлопки». Однако, отметил он, возможны и техногенные причины аварии.

В результате аварии пострадали пять человек, работавших на ТЭЦ, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое — у них ожоги 80% тела.

Из-за аварии глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров прервал рабочую поездку в Алматы, где он должен был принять участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, и вернулся в Бишкек, пишет ТАСС. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров взял ситуацию на ТЭЦ Бишкека под личный контроль и поручил в кратчайшие сроки устранить последствия аварии.

По оценкам главы МЧС, для того, чтобы полностью ликвидировать последствия аварии, потребуется от пяти до семи дней.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова оказать помощь Кыргызстану после аварии на ТЭЦ.

В Бишкеке, где живут более 970 тысяч человек, в ночь на 2 февраля температура воздуха опускалась до минус 2 градусов по Цельсию.