Актер и бывший профессиональный игрок в американский футбол Карл Уэзерс умер 1 февраля в возрасте 76 лет, сообщает Deadline со ссылкой на заявление его семьи. Согласно этому сообщению, Уэзерс «мирно умер во сне».

Уэзерс известен по роли Аполло Крида в первых четырех фильмах «Рокки», который сражался с героем Сильвестра Сталлоне. Он также сыграл роль Джорджа Диллона в «Хищнике», Чаббса Петерсона в фильмах «Счастливчик Гилмор» и «Никки, дьявол-младший». Также Уэзерс снимался в сериале «Мандалорец», за роль Грифа Карга в нем его номинировали на «Эмми».

В 1970-1971 годах Уэзерс играл на позиции полузащитника в команде «Окленд Рейдерс», а позже недолго играл в Канадской футбольной лиге. Он занялся актерской карьерой в 1970-х годах после ухода из профессионального футбола. Уэзерс выступал как режиссер и продюсер нескольких фильмов.