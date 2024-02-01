Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон перейдет из «Мерседес» в «Феррари»

Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон по окончании сезона 2024 года перейдет из немецкой команды «Мерседес» в итальянскую «Феррари».

В заявлении «Феррари» говорится, что с пилотом заключен многолетний контракт. В 2025 году его напарником по команде станет Шарль Леклер.

Сам Хэмилтон объявил, что решение об уходе из «Мерседес» стало одним из самых тяжелых в его жизни.

«Тем не менее, сейчас настало подходящее время для того, чтобы пойти на этот шаг и я с волнением жду возможности принять новый для себя вызов. Я буду вечно благодарен семье „Мерседес“ за эту невероятную поддержку, и особенно Тото Вольффу — за его дружбу и лидерские качества. И я хотел бы, чтобы мы завершили наше совместное путешествие на высокой ноте. Я на сто процентов предан команде в этом сезоне и постараюсь показать свой абсолютный максимум в свой последний сезон в составе команды», — заявил гонщик.

39-летний Хэмилтон — один из самых титулованных пилотов «Формулы-1». Он выиграл семь чемпионских титулов, повторив рекорд Михаэля Шумахера. Хэмилтон также является первым в истории гонщиком, одержавшим 100 побед.

В «Формуле-1» он с 2007 по 2012 год выступал за команду «Макларен-Мерседес», а с 2013-го является гонщиком команды «Мерседес». Свой первый титул он завоевал в 2008 году, остальные шесть он выиграл в составе «Мерседес».