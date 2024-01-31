Двухкратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что в фигурном катании «очень сильно сексуализируют» женщин.

«Просто сам факт того, что я фигуристка и я всю жизнь… блин, я чемпионаты мира, чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаем жопой кверху в трусах. В принципе, я прожила всю жизнь в той сфере, где нас очень сильно сексуализируют», — сказала Медведева в эпизоде своего ютьюб-шоу «БеС Комментариев».

Она также рассказала о харассменте в фигурном катании: «Даже недомужчины-тренеры могут сказать: «Че, похудела? Че-то сиськи меньше стали» <…> То есть я выросла в той сфере, где это даже от мужчины иногда слышать нормально, типа: «А че сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы вот сексуальная форма была». И мы такие «да-да, пойду пуш-ап надену»».

При этом фигуристка отметила, что в профессиональном спорте оказываются несовершеннолетние, которые и сталкиваются с подобными комментариями и отношением со стороны тренеров. «Тебе 15 лет, и тебе норм, никто тебя не оскорбил. Но потом, мне вот сейчас 24, и я понимаю, что «дядь, ну да, сиси маленькие в 15 лет, ну извините, блин», — добавила Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступала на официальных соревнованиях с сезона 2019/2020, но регулярно катается в ледовых шоу. В сентябре 2023 года фигуристка запустила свое шоу на ютьюбе.