«Диктатуры не вечны. И диктаторы». Борис Надеждин выступил с заявлением после того, как сдал в ЦИК подписи для выдвижения в президенты

Политик Борис Надеждин выступил с заявлением о демократии и диктатуре после того, как подал в Центральную избирательную комиссию РФ подписи, необходимые для регистрации кандидатом в президенты.

«Многие граждане России и других стран, где режим только притворяется демократией, склонны терять веру в демократические перемены. Надежду на них я уже стараюсь вернуть», — написал Надеждин в записи в телеграм-канале, озаглавленной как «Диктатуры не вечны. И диктаторы».

В качестве примера Надеждин привел филиппинского диктатора , который, как говорит политик, пытался в 1986 году удержать власть, «применив на выборах фальсификации». «Однако кандидатура [Корасон] Акино была поддержана армией и католической церковью. Произошла „Желтая революция“, в результате которой Акино стала первой женщиной — президентом Филиппин», — заявил Надеждин.

После победы Акино, подчеркнул Надеждин, в Филиппинах «начался период демократизации». «Была введена система сдержек и противовесов. Освобождены политические заключенные. Проведена реформа законодательства. Был даже изменен Семейный кодекс для достижения равенства прав мужчин и женщин», — перечислил Надеждин.

В конце своей записи он добавил: «И мы с вами продолжаем бороться».

Борис Надеждин — единственный политик, выступающий против войны, который планирует участвовать в выборах президента РФ. Источники «Медузы» утверждают, что Кремль не готов позволить ЦИК РФ зарегистрировать на выборах политиков с антивоенной позицией.

В 2022 году новым президентом Филиппин стал сын диктатора Фердинанда Маркоса, Фердинанд Маркос — младший, который сменил на этом посту Родриго Дутерте.

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