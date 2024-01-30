«Зеркало недели»: Зеленский встречался с Залужным и предлагал ему покинуть пост главкома ВСУ

Украинское издание «Зеркало недели» утверждает, что встреча президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, на которой обсуждалась отставка последнего, все же состоялась.

По словам источников «Зеркала недели» в офисе президента и окружении главкома ВСУ, Зеленский и Залужный встречались в понедельник, 29 января. В ходе встречи Зеленский, по словам собеседников издания, предлагал Залужному покинуть пост главкома ВСУ.

В ответ Залужный, по их данным, заявил, «что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать».

Сам писать заявление об отставке, уверяют источники «Зеркала недели», Залужный не собирался и не собирается. Для того, чтобы снять главкома ВСУ с его поста указом президента, напоминают они, необходимо соответствующее представление от министра обороны.

Журналисты также спросили у источников, предлагали ли Залужному какие-либо другие посты в том случае, если он идет в отставку. Собеседники издания заявили, что «ничего адекватного или существенного» не предлагали. Речь, по их словам, шла только о статусе помощника или советника.

Украинские СМИ и телеграм-каналы вечером 29 января начали писать об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Ряд источников сообщал, что отставка Залужного согласована, но пока не оформлена указом, другие утверждали, что указ подписан, но не опубликован.

Минобороны Украины и пресс-служба Владимира Зеленского назвали информацию об отставке несоответствующей действительности. Сам Зеленский в вечернем видеообращении Залужного не упоминал.

С осени 2023 года в украинских и иностранных СМИ обсуждаются якобы существующие противоречия между Зеленским и Залужным. В офисе президента Украины какой-либо конфликт отрицали, а слухи о нем объясняли информационной войной, которую ведет Россия.