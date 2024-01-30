В Ростове‑на‑Дону трех врачей тюремной больницы приговорили к колонии по делу о пытках заключенных

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры трем врачам местной тюремной больницы по делу об организации системы пыток заключенных, сообщает «Коммерсант».

Бывшего заместителя начальника межобластной туберкулезной больницы № 19 (МОТБ-19) управления ФСИН Александра Ляха суд приговорил к семи годам и шести месяцам колонии общего режима, признав его виновным по статьям о превышении должностных полномочий и организации совершения преступления.

Также по делу были признаны виновными подчиненные Ляха. Заведующую психиатрическим отделением больницы Дарью Позднякову суд приговорил к шести годам колонии общего режима, а врача Анастасию Поторочину — к пяти годам лишения свободы.

По версии следствия, система пыток действовала в больнице на протяжении 2020 года. Позднякова по указанию Ляха применяла к пациентам меры физического воздействия, а Поторочина вносила в медицинские карты пациентов недостоверные сведения, чтобы скрыть нарушения. Потерпевшими по делу признаны 40 человек, двое из них умерли от полученных травм.

«Медиазона» со ссылкой на правозащитный проект «Фактум» пишет, что насилие по отношению к пациентам в больнице применялось как минимум с 2018 года, однако в деле рассматривались только эпизоды, произошедшие в 2020 году.

По данным правозащитников, пациентов в больнице избивали, запрещали мыться и кололи психотропными препаратами. Кроме того, Лях давал психиатрам распоряжения привязывать заключенных к кроватям на несколько дней и даже недель. Также врачи заставляли осужденных работать санитарами и связывать других пациентов.

Осенью 2022 года бывший заключенный Игорь Ткаченко рассказал «Русской службе Би-би-си» об условиях содержания и пытках в туберкулезной больнице № 19 Ростова-на-Дону. По его словам, в психоневрологическом отделении он провел почти два месяца с небольшими перерывами. Все это время он был «намертво связан веревками», ему трижды в день кололи психотропные препараты и практически не давали еды.

О происходящем в больнице стало известно летом 2020 тогда, когда члены Общественной наблюдательной комиссии во время инспекции увидели заключенного со шрамами на ногах. Осужденный рассказал правозащитникам, что шрамы остались от ремней, которыми его привязывали к койке в больнице. По его словам, в неподвижном состоянии он провел 71 день. Осенью 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в туберкулезной больнице № 19.

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