ЦАХАЛ убил трех боевиков ХАМАС в больнице на Западном берегу Иордана. Израильские военные проникли туда под видом медперсонала

Солдаты Армии обороны Израиля проникли в больницу Ибн-Сина в городе Дженин на Западном берегу Иордана и сорвали атаку, планировавшуюся боевиками ХАМАС. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

На видео, которое опубликовал в своих соцсетях, в частности, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, показано, как израильские военные действуют в больнице под видом медицинского персонала, арабских женщин и пациентов (один из них — с инвалидной коляской). Эти кадры, как уточняет The Times of Israel, изначально появились в палестинских СМИ.

В ходе рейда израильские военные убили троих боевиков ХАМАС. Один из них, как сообщает ЦАХАЛ, — 27-летний Мухаммад Джаламана, который был на связи со штаб-квартирой ХАМАС за рубежом и передавал террористам оружие. Военные утверждают, что он планировал атаку «в ближайшее время». Еще двое — братья Мухаммад и Басель Азави. Первый участвовал в нападениях на израильские силы в этом районе, а второй был членом террористической группировки «Исламский джихад», говорится в заявлении.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» в своем заявлении, которое приводит CNN, опубликовало фотографию Джаламана и заявило, что он погиб «смертью мученика» в больнице Ибн-Сина. Басель Азави, как говорится в заявлении больницы, проходил лечение от травм, полученных при взрыве ракеты на кладбище Дженина в октябре.

По данным палестинских СМИ, которые цитирует The Times of Israel, вся операция заняла не более десяти минут: около 5:30 утра военные вошли в больницу, и, поднявшись на третий этаж, застрелили боевиков из оружия с глушителями.

ЦАХАЛ отметил, что боевики ХАМАС регулярно скрываются в больницах и используют их в качестве базы для террористической деятельности.

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