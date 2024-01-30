Армения отказалась выдать России жителя Чечни, которого пытали в Грозном из-за подозрений в гомосексуальности

Суд в Ереване отказался экстрадировать в Россию жителя Чечни Салмана Мукаева, которого в Грозном пытали из-за подозрений в гомосексуальности. Об этом сообщила помогавшая Мукаеву кризисная группа «СК SOS».

Суд постановил признать Мукаева беженцем и предоставить ему убежище. Судья согласился с доводами защиты, что в Чечне ЛГБТ-люди могут подвергнуться тюремному заключению и жестокому обращению.

В постановлении также указано, что угроза свободе и неприкосновенности личности представителей ЛГБТК+ сообщества не ограничивается территорией Чечни, но распространяется на всю территорию Российской Федерации. Это связано с изменениями в законодательстве РФ в конце 2022 и 2023 годов, квалифицирующими распространение любой касающейся ЛГБТ информации как наказуемое деяние, а принадлежность к сообществу — признаком экстремизма.

Мукаева в 2020 году задержали в Грозном по подозрению в гомосексуальности, хотя он гетеросексуал и был женат (основанием для подозрений, по словам мужчины, были скриншоты его переписки с женщиной в сервисе для знакомств, где он «фантазировал, что был в сауне с мужчиной»). Как заявлял Мукаев, его несколько дней пытали, требуя называть имена знакомых геев — мужчину отпустили только тогда, когда он согласился сотрудничать. Вскоре после этого он покинул Россию.

После отъезда Мукаева из России чеченские силовики завели на него уголовное дело по статье о незаконной продаже оружия. Из-за этого в 2021 году он не смог вылететь из Армени в одну из стран Европы.

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