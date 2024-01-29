Путин и Лукашенко подписали договор о создании объединенного медиахолдинга России и Беларуси. В нем будут две газеты, телеканал и журнал «Союзное государство»

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали постановление о создании медиакомпании Союзного государства России и Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был подписан на заседании Высшего госсовета России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что сейчас в медиахолдинг будут входить уже две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал, которые будут обеспечивать «единую скоординированную политику».

При этом он отметил, что также прорабатывается вопрос «о создании медиахолдинга с нуля».

Идея создать объединенный медиахолдинг России и Беларуси появилась в 2021 году: Александр Лукашенко предложил «не размазывать деньги по газетам, журналам, телеграм-каналам и ютьюбам, а собрать их в кулак и рассказывать о том, что происходит».