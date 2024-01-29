Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об отставке, сообщает Sputnik Грузия.

«Я хотел бы проинформировать общественность о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра», — заявил Гарибашвили на брифинге.

По словам политика, теперь он станет председателем правящей партии «Грузинская мечта». Свою отставку Гарибашвили обосновал подготовкой к президентским и парламентским выборам, которые пройдут в 2024 году.

«В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность [занять пост премьера]. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи — осенью мы выберем новый парламент, и „Грузинская мечта“ должна подготовиться убедительно выиграть выборы, чтобы продолжить прогресс к другим, более высоким целям», — заявил Гарибашвили.

ТАСС напоминает, что, согласно грузинскому законодательству, в случае ухода премьера с поста кабинет министров автоматически уходит в отставку, после чего правящая партия выдвигает нового кандидата, который, в свою очередь, формирует новый кабинет министров и направляет на утверждение парламенту.

По данным Sputnik Грузия, «Грузинская мечта» может выдвинуть на пост премьер-министра действующего председателя партии Ираклия Кобахидзе. Официально об этом станет известно по итогам съезда партии 1 февраля.

Ираклий Гарибашвили занимал должность премьер-министра Грузии с февраля 2021 года. Это его второй срок. В первый раз он возглавлял правительство Грузии в 2013-2015 годах. Тогда он также ушел с поста, подав в отставку, напоминает Newsgeorgia.