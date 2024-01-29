Минюст РФ внес в список «нежелательных организаций» фонд GlobalGiving, помогающий благотворительным проектам получать пожертвования

Минюст России внес в реестр «нежелательных организаций» американский фонд GlobalGiving, занимающийся помощью благотворительным проектам.

Как указано на сайте ведомства, организацию добавили в список в соответствии с требованием Генпрокуратуры от 11 января 2024 года.

Также в реестр были внесены фонды «Свободная Россия Берлин» и «Свободная Россия Северный Рейн — Вестфалия». Эти две организации объединяют вокруг себя антивоенно настроенных русскоязычных в Германии.

Платформа GlobalGiving занимается проверкой благотворительных проектов и оказывает им помощь в организации сбора пожертвований. В России сервис используют более десятка крупных организаций, в том числе «ОВД-Инфо», «Ночлежка», «Гражданское содействие».

Сейчас в реестре «нежелательных организаций» Минюста России 131 запись.