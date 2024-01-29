Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета

Европейский совет ввел санкции в отношении четырех граждан России и одной российской организации за нарушение прав человека, сообщается на сайте совета.

В санкционный список попала глава Екатерина Мизулина и возглавляемая ей организация. В заявлении Европейского совета сказано, что Лига безопасного интернета помогает российским властям осуществлять цензуру, а сама Мизулина «серьезно и систематически» нарушает право на свободу убеждений и их свободного выражения.

Также под санкции попали Головинский межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов, судьи Мосгорсуда и Басманного суда Людмила Смолкина и Валентина Левашова. Их включили в санкционный список в связи с уголовным преследованием политика Владимира Кара-Мурзы, которого приговорили к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Власти ЕС заявили, что трое фигурантов списка несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, в том числе произвольные аресты и задержания.

Россиянам, попавшим в санкционный список, запретили въезд в Евросоюз. Их активы в случае обнаружения в странах ЕС будут заморожены. Европейцам запрещено предоставлять им деньги.

В своем заявлении Европейский совет осудил репрессии против гражданского общества и правозащитников в России, а также СМИ, отдельных журналистов, оппозиционеров и критиков российской власти. ЕС призвал освободить всех, кого в России держат в заключении по политическим мотивам.