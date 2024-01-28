В центре Москвы загорелось здание Театра сатиры

В центре Москвы на Триумфальной площади загорелось здание Театра сатиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым. На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона», — сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В МЧС уточнили РБК, что сообщение о пожаре поступило в 10:58. «По прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит выход дыма из-под кровли административного здания. Информация уточняется. Предварительно пострадавших нет. В реагировании задействованы 14 единиц техники (62 человека личного состава)», — заявили в ведомстве.