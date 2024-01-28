Россия ночью атаковала Украину восемью беспилотниками. По версии ВСУ, половина из них была сбита

Россия в ночь на 28 января атаковала территорию Украины восемью беспилотниками «Шахед». Об этом в своей сводке заявили Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники атаковали объекты критичной инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. По утверждению военных, четыре дрона были сбиты.

Также, по данным ВСУ, территорию Полтавской области обстреляли двумя ракетами «Искандер-М», а Донецкую область — тремя снарядами из установки С-300. В результате атак, сообщили военные, никто не пострадал.

Российская сторона обстрелы не комментировала.