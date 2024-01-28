Из-за атаки беспилотника в Иордании погибли трое военнослужащих США. Это первые смерти американцев с начала войны в Газе

В результате удара неопознанного беспилотника по военной базе США в Иордании погибли трое американских военнослужащих. Как отмечает CNN, это первый подтвержденный случай гибели американцев с начала войны в секторе Газа.

Еще 25 человек в результате удара получили ранения.

Президент США Джо Байден обвинил в нападении радикальные группировки, «которые опираются на поддержку Ирана». Байден пообещал, что США «привлекут всех виновных к ответственности» в то время и тем способом, который сами выберут.

В Тегеране произошедшее не комментировали.

По подсчетам CNN, с начала войны в Газе американские объекты в регионе подвергались атакам 158 раз. Официальные лица называли эти нападения несущественными и заявляли, что в их результате не было погибших и разрушений инфраструктуры.

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