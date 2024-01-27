В Свердловской области разыскивают двоих подозреваемых в изнасиловании и ограблении. Один из них вернулся из ЧВК Вагнера

В поселке Белоярском Свердловской области объявили в розыск двоих мужчин, подозреваемых в изнасиловании и ограблении девушки. Мать одного из них рассказала изданию E1, что ее сын воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера, куда его завербовали из колонии.

Вечером 24 января 34-летний Иван Комаров и 45-летний Роман Калмыков изнасиловали девушку, а после этого украли у нее два мобильных телефона, деньги и золотой браслет, пишут E1 и «Вечерние ведомости» со ссылкой на ориентировку полиции, опубликованную местными пабликами.

Мать Ивана Комарова Ирина рассказала E1, что ее сын вернулся с войны 1 мая 2023 года. В Украине он провел полгода в составе ЧВК Вагнера, куда его завербовали из колонии.

По данным E1, Комаров попал в колонию в 2016 году после того, как он залез на территорию предприятия в Североуральске, связал шнуром сторожа и ударил случайного свидетеля ружьем по голове, а затем сбежал с места преступления. Статья, по которой осудили Комарова, и его приговор не уточняются.

«Вы знаете, он с детства был очень добрый мальчик, даже девочек не обижал. А когда видел, что кто-то их обижает, говорил: „Нельзя так делать“», — сказала мать Комарова. По ее словам, в последние два дня сын на связь с ней не выходил. О розыске ей сообщила жена Комарова, которая после этого уехала в роддом рожать третьего ребенка.

Второй разыскиваемый, Роман Калмыков, по данным E1, также отбывал срок — его приговорили к 16 годам колонии строгого режима за убийство 88-летней пенсионерки в 2016 году. На его странице в соцсетях есть фотография с Комаровым, сделанная на фоне флага с символикой ЧВК Вагнера. Когда и как Калмыков вышел из колонии, не уточняется.