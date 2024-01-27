С сентября 2023 года аккаунты, занимающиеся распространением дезинформации в соцсетях, изменили стратегию: они массово обращаются к западным СМИ с призывами проверить новости, а спустя некоторое время начинают сами публиковать фейки. Об этом пишет французский телеканал TV5 Monde на основе анализа агентства AFP, изучившего данные, которые предоставил российский исследователь ботов.

В качестве примера журналисты приводят комментарий пользователя под одной из публикаций телеканала BFM в соцсети икс. «Я видела подобные новости каждый день. Официальные СМИ не сообщают об этом, во что мне верить?», — говорится в нем. Такой же комментарий этот пользователь оставил еще десятку французских СМИ. Затем профиль оставался неактивным до 20 декабря, после чего опубликовал граффити, изображающее Владимира Зеленского в карикатурном виде бездомного в Лос-Анджелесе — а этот пост, в свою очередь, просят проверить другие аккаунты. Чаще всего такие фейковые новости публикуются в телеграм-каналах и новостных блогах.

Агентство AFP пишет о «десятках, а то и сотнях» подобных аккаунтов, которые массово обращаются к СМИ. Признаками ботов журналисты считают то, что эти пользователи публикуют посты часто — иногда по одному в минуту. В основном, как отмечает AFP, это взломанные аккаунты, украденные у их владельцев.

После обращений к СМИ такие аккаунты начинают сами транслировать фейки: новости о растрате военной помощи, отправленной Украине, граффити с карикатурными изображениями Зеленского, ложную рекламу на Таймс-Сквер в Нью-Йорке — все, что, как пишет AFP, может «подогреть идею усталости европейцев и американцев от войны».

По мнению математика в области социальных наук и директора Национального центра научных исследований Дэвида Чавалариаса, подобная кампания может быть нацелена на то, чтобы отвлечь внимание экспертов, работающих с дезинформацией и проверкой фактов, а также сделать фейковые новости видимыми за счет массового распространения.

Эта кампания, пишет AFP, судя по всему стала продолжением другой кампании под названием «Доппельгангер», в рамках которой боты транслировали «антиукраинские» фейки, оформляя их визуально в стиле западных СМИ.

По данным организации EU DisinfoLab, сеть аккаунтов, проводящая кампанию под названием «Доппельгангер», работает в Европе минимум с мая 2022 года. Ее целью исследователи называли распространение антиукраинских новостей под видом крупных СМИ — с похожим оформлением и дизайном.

В июне 2023 года французское министерство иностранных дел в своем заявлении осудило кампанию по дезинформации, направленную на подрыв поддержки Украины, и связало ее с российскими структурами и организациями, аффиллированными с государством.

В конце 2022 года Facebook заявил, что удалил более 1600 учетных записей и 700 страниц, связанных с распространением дезинформации, однако к осени 2023 года сеть по-прежнему осталась активной, писал Le Monde.