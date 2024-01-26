Юрген Клопп уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона. Тренер заявил, что у него «закончилась энергия»

Немецкий футбольный тренер Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» по окончании сезона 2023/2024. Об этом 56-летний тренер сообщил в специальном обращении к болельщикам команды.

Клопп, контракт которого был рассчитан до 2026 года, объяснил свой уход тем, что у него «закончилась энергия». По словам тренера, он рассказал команде о своем желании уйти еще в ноябре.

Имя преемника Клоппа в «Ливерпуле» пока не назвали.

Клопп — один из наиболее успешных тренеров в истории «Ливерпуля». В 2019 году он выиграл с клубом Лигу чемпионов (еще дважды — в 2018 и 2022 годах — «Ливерпуль» доходил до финала), а в 2020 году привел команду к победе в английской Премьер-лиге — «Ливерпуль» стал чемпионом впервые за 30 лет. Также Клопп выигрывал с «Ливерпулем» Суперкубок УЕФА (2019 год), клубный чемпионат мира (2019 год), кубок и Суперкубок Англии (2022 год).

До прихода в «Ливерпуль» Клопп семь лет тренировал дортмундскую «Боруссию». С ней он дважды становился чемпионом Германии (это два единственных раза за последние 14 лет, когда титул достался не «Баварии») и один раз выходил в финал Лиги чемпионов.