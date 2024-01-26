Американское космическое агентство NASA объявило о завершении миссии вертолета «Инженьюити» (Ingenuity) на Марсе из-за повреждения лопастей, говорится в сообщении агентства.

Снимки вертолета, сделанные 18 января и отправленные на Землю, показывают, что он повредил одну или несколько лопастей несущего винта во время посадки, уточняет NASA.

По словам главы агентства Билла Нельсона, небольшой вертолет «Инженьюити» (его размеры всего около 20 сантиметров, а размах лопастей до 120 сантиметров) «пролетел выше и дальше, чем мы когда-либо могли себе представить».

«Историческое путешествие „Инженьюити“ — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу», — сказал он, добавив, что вертолет помог NASA «сделать невозможное возможным».

Вертолет «Инженьюити» выступал в качестве марсохода и разведчика «Персеверанс», отправленного на Марс в июле 2020 года. 18 января 2024 года он должен был совершить короткий вертикальный взлет, но во время посадки Nasa потеряло связь с коптером на высоте около метра. На следующий день связь была восстановлена, однако взлететь вертолет уже не мог.

После завершения миссии команда NASA проведет окончательные испытания систем вертолета и скачает оставшиеся изображения и данные из его встроенной памяти. Марсоход «Персеверанс» в настоящее время находится слишком далеко, чтобы попытаться сфотографировать вертолет, уточняют в NASA.

Впервые «Инженьюити» оказался на Марсе 18 февраля 2021 года, будучи прикрепленным к марсоходу «Персеверанс». 19 апреля вертолет оторвался от него и совершил первый управляемый полет.

Вертолет «Инженьюити» был спроектирован для выполнения до пяти экспериментальных испытательных полетов в течение 30 дней, однако проработал на Марсе около трех лет (почти тысячу дней) и выполнил 72 полета, пролетев в 14 раз больше, чем планировалось — около 17 километров на высоте до 24 метров. Общее время полетов составило более двух часов. Как уточняет NASA, вертолет совершил три аварийные посадки и «пережил холодную марсианскую зиму».

Основной задачей вертолета, как планировало NASA, должна была стать отработка технологии полета в разреженной марсианской атмосфере, плотность которой приблизительно в 100 раз ниже, чем на Земле.

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