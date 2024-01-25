Новое правительство Польши планирует реформировать законодательство об абортах. Об этом 24 января заявил премьер-министр Дональд Туск.

По словам Туска, его партия «Гражданская платформа» уже подготовила законопроект, разрешающий аборты на сроках до 12 недель. Его внесут в парламент в самое ближайшее время.

При этом Туск признал, что в правящей коалиции, куда помимо его партии входят левоцентристская «Польская инициатива» и «Зеленые», есть «разные точки зрения» по вопросу абортов.

Еще один законопроект, который подготовлен соратниками Туска, будет призван облегчить женщинам доступ к препаратам экстренной контрацепции. Документ предполагает, что их без рецепта смогут получать жительницы Польши в возрасте от 15 лет.

В Польше — одно из самых строгих антиабортных законодательств среди стран Европы. Закон 1993 года разрешал прерывание беременности только в случае изнасилования, угрозы жизни матери или серьезных неизлечимых заболеваний у плода. В 2021 году Конституционный суд Польши признал неконституционным последнее из этих оснований — по нему делались 98% легальных абортов в стране.

С 2015 по 2023 год в Польши у власти были консерваторы из партии «Право и справедливость». На выборах осенью 2023 года они заняли первое место, однако не смогли сформировать коалицию и уйти в оппозицию. Пришедшая к власти либеральная «Гражданская платформа» пообещала пересмотреть ряд консервативных законов, принятых при правлении «Права и справедливости».