Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете трэш-стримов

Госдума в четверг приняла в первом чтении пакет законопроектов, «направленных на противодействие распространению в информационном пространстве деструктивного контента в виде трэш-стримов».

Законопроект предполагает, что в российском Уголовном кодексе появится новое отягчающее обстоятельство — «совершение преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть „Интернет“)». Ряд статей УК, в том числе «Убийство», «Истязание» ,«Похищение человека», будут дополнены указанным обстоятельством в качестве квалифицирующего признака данных составов преступлений.

При таком квалифицирующем признаке, пишет «Интерфакс», будет предусмотрено дополнительное наказание в лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать осужденным доступ в интернет.

Поправки, направленные на борьбу с трэш-стримами, также предполагается внести и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) — добавив 12 пункт в статью о «Злоупотреблении свободой массовой информации».

За соответствующее правонарушение предлагается штрафовать: граждан в размере от 200 тысяч до 600 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов; должностных лиц — в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

В проекте закона есть примечание, согласно которому наказание не распространяется на «произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных средств массовой информации, а также на фото-, видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами».

Власти РФ обсуждают введение уголовной ответственности за трэш-стримы с конца 2020 года. Поводом для этого стала гибель женщины во время одной из трансляций блогера Reeflay (Стас Решетняк) — она замерзла, после того как он выгнал ее на улицу без одежды. Сам Решетняк позже получил шесть лет колонии по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект о запрете трэш-стримов, заявил, что «эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими».