Дональд Трамп и Джо Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гэмпшире

Дональд Трамп выиграл праймериз республиканцев в штате Нью-Гэмпшир, а имя Джо Байдена в бюллетень большинство участников голосования среди демократов. Об этом со ссылкой на AP сообщила The New York Times. Аналитики агентства победу бывшего президента неизбежной вскоре после публикации результатов голосования на первых участках.

Трамп лидирует по итогам подсчета 133 тысяч бюллетеней — он набирает 53,2%. В борьбе за номинацию у него осталась лишь одна конкурентка, бывшая посол США в ООН Никки Хейли; за нее проголосовали 45,7% республиканцев Нью-Гэмпшира.

Имени Джо Байдена из-за конфликта между властями штата и Демократической партией. Тем не менее, его вручную вписали в бюллетень около 70% избирателей из 45 тысяч. Конгрессмен Дин Филлипс набирает 20,4% голосов, а писательница Марианна Уильямсон — 4,4%.

Дональд Трамп в 2023 году стал обвиняемым по четырем уголовным делам. Начало первого из судебных процессов назначено на 4 марта, но может быть отложено из-за жалоб защиты. Даже если Трамп будет признан виновным и приговорен к тюремному сроку, это не лишит его права быть избранным.

В феврале Верховный суд США рассмотрит жалобу Трампа на решение Верховного суда Колорадо, запретившего вносить его имя в избирательный бюллетень из-за участия в мятеже. Решение высшей инстанции может быть обязательным и для других штатов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Читайте также

Байден победит? Трампа посадят? Что такое коллегия выборщиков? Остановится ли помощь Украине? «Медуза» отвечает на вопросы о президентских выборах в США

Читайте также

Байден победит? Трампа посадят? Что такое коллегия выборщиков? Остановится ли помощь Украине? «Медуза» отвечает на вопросы о президентских выборах в США