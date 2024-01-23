Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву и Харькову

Российские войска утром 23 января запустили ракеты по Киеву. В Святошинском районе столице Украины, сообщила городская администрация, загорелись несколько автомобилей, по предварительным данным, повреждено многоэтажное здание.

Также из-за ракетного удара повреждены здания в Печерском и Соломенском районах.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, ранения получили 18 человек. Большинство пострадавших — в Соломенском районе города, 13 раненых доставлены в больницы, среди них трое детей. Еще одному пострадавшему ребенку — 13-летнему подростку — врачи оказали необходимую помощь на месте.

Под ударом утром 23 января оказался и Харьков. Разрушен подъезд одного из жилых домов, сообщил мэр Игорь Терехов. Под завалами, которые разбирают спасатели, могут находиться люди. Часть Киевского района города из-за обстрела осталась без света и водоснабжения. Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил о двух погибших женщинах.

О погибших и пострадавших в результате ракетного удара также сообщают и власти Днепропетровской области. Глава региона Сергей Лысак написал, что в Павлограде из-за обстрела один человек погиб, еще один ранен.

Утром 23 января командование Воздушных сил ВСУ сообщало о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков, в том числе в направлении Киева.