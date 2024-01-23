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Умер Фрэнк Фариан — основатель Boney M. Он написал хит «Rasputin»

Источник: BBC News

Немецкий музыкальный продюсер, основатель поп-группы Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет.

Семья музыканта сообщила, что Фариан скончался в своем доме в Майами в американском штате Флорида. В 2022 году музыкант перенес операцию на сердце, ему заменили сердечный клапан.

Фрэнк Фариан, 1970-е
RB / Redferns / Getty Images

Фариан добился мировой известности с Boney M. Группа была основана в 1975 году. Фариан является соавтором таким хитов коллектива, как «Daddy Cool», «Rasputin», «Rivers of Babylon» и «Ma Baker».

Кроме того, в разные десятилетия он был продюсером поп-коллективов Eruption, Milli Vanilli, Far Corporation и La Bouche.

Boney M «Rasputin»
BoneyMVEVO
Boney M «Rivers of Babylon»
BoneyMVEVO
Boney M «Daddy Cool»
BoneyMVEVO