Немецкий музыкальный продюсер, основатель поп-группы Boney M Фрэнк Фариан умер в возрасте 82 лет.

Семья музыканта сообщила, что Фариан скончался в своем доме в Майами в американском штате Флорида. В 2022 году музыкант перенес операцию на сердце, ему заменили сердечный клапан.

Фрэнк Фариан, 1970-е RB / Redferns / Getty Images

Фариан добился мировой известности с Boney M. Группа была основана в 1975 году. Фариан является соавтором таким хитов коллектива, как «Daddy Cool», «Rasputin», «Rivers of Babylon» и «Ma Baker».

Кроме того, в разные десятилетия он был продюсером поп-коллективов Eruption, Milli Vanilli, Far Corporation и La Bouche.

Boney M «Rasputin» BoneyMVEVO

Boney M «Rivers of Babylon» BoneyMVEVO

Boney M «Daddy Cool» BoneyMVEVO