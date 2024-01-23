Руководителям студенческих организаций ВШЭ в Петербурге запретили использовать феминитивы

Руководителям студенческих организаций петербургского филиала Высшей школы экономики запретили использовать феминитивы, сообщают «Гроза» и «Вот так».

По данным «Вот так», поводом для запрета стал пост в закрытой студенческой группе, где авторы написали слово «кураторка». Спустя несколько дней их вызвали в деканат, а пост «исправили». После этого начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе ВШЭ Александр Угрюмов сделал рассылку по студенческим чатам, в которой предостерег студентов от использования феминитивов.

«Помимо того, что опубликованные посты, содержащие некорректную информацию, могут нести риски для НИУ ВШЭ, вы сами можете пострадать от своих действий», — говорилось в рассылке.

В сообщении сотрудник ВШЭ сослался на решение Верховного суда РФ, который, как считает Угрюмов, «приравнял» использование феминитивов к участию «в международном движении ЛГБТ». В связи с этим он напомнил студентам об ответственности за «ЛГБТ-пропаганду».

Также он затронул тему опубликованного студентами поста, заверив, что для авторов «неприятности закончились». «Я уверен, что студенты не имели умысла нарушать закон. Но, не знание закона не освобождает от ответственности. Будте внимательны, следите за изменением законодательства, не „хайпуйте“ на острых темах», — написал Угрюмов (пунктуация и орфография сохранены).

В конце ноября 2023 года Верховный суд РФ объявил несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Заседание прошло в закрытом режиме, а подробности решения суда стали известны лишь в январе 2024 года, когда журналисты саратовского издания «Свободные новости» получили копию этого документа. В нем, среди прочего, упоминались феминитивы, которые суд перечислил вместе с «определенными нравами, обычаями и традициями», объединяющими представителей ЛГБТ-сообщества.

Подробнее о решении Верховного суда

Безусловно, признание «движения ЛГБТ» экстремистским выглядит абсурдом. Но ведь чем-то Верховный суд в своем решении все же руководствовался?! Мы изучили эти «аргументы». Принять их невозможно — но они многое говорят о людоедской логике властей РФ

Подробнее о решении Верховного суда

Безусловно, признание «движения ЛГБТ» экстремистским выглядит абсурдом. Но ведь чем-то Верховный суд в своем решении все же руководствовался?! Мы изучили эти «аргументы». Принять их невозможно — но они многое говорят о людоедской логике властей РФ