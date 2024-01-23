Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Матвеева. Тот сказал, что после войны с Украиной в России начнутся столкновения мусульман с православными

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы России от партии КПРФ Михаила Матвеева из-за его «провокационного выступления» о мигрантах-мусульманах.

В начале января Матвеев дал интервью прокремлевскому блогеру Павлу Иванову. Тот попросил депутата прокомментировать сообщения о том, что в некоторых школах России якобы отменяют новогодние елки из-за позиции родителей детей-мигрантов. На это в конце 2023 года, в частности, жаловался в министерство просвещения глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В ведомстве ему ответили, что елки пройдут во всех школах страны и никаких препятствий для этого нет.

В интервью Матвеев заявил, что часть мигрантов, приезжающих в Россию, — это «дикие дикари», которые «исповедуют радикальный ислам и которые живут в XVI веке по своим представлениям о том, что такое елка». По его словам, такие люди якобы агрессивно навязывают жителям России «свой шариат», а власть в стране «прогибается под исламский фактор», в том числе строит мечети.

Среди прочего Матвеев заявил, что когда война в Украине закончится и российские войска вернутся на территорию РФ, начнутся столкновения православных и мусульман на религиозной почве.

Психология восточного человека такова, что, когда он видит эту слабость, он продавливает то, что ему нужно. Ислам — это религия достаточно мощная. Люди, которые истово верующие, фанатики, способны на любые жертвы для того, чтобы отстоять свое представление о том, как должен быть устроен мир. <…>

Я думаю, что когда закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами страны.

В ответ на высказывания Матвеева глава Чечни заявил, что «убежденные мусульмане» боролись с «фанатиками» на территории республики и «покончили с ними раз и навсегда». Он напомнил, что мусульмане живут в светском государстве, которое позволяет им исповедовать ислам, строить мечети и совершать намаз.

«Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. Там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь… А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», — добавил Кадыров.

Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности.В любом случае провокационному выступлению Михаила Матвеева, депутата Госдумы РФ, распространенном в соцсетях, должны дать оценку компетентные органы. <…> Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше.

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