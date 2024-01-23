Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что во всех российских колониях запретили видеозвонки до «особого распоряжения»

Заключенным в российских колониях перестали предоставлять услуги видеосвязи для общения с близкими, сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в колонке для «Московского комсомольца».

По ее данным, видеосвязь была отключена по требованию заместителя директора ФСИН Александра Хабарова. В письме, которое получили все колонии, говорилось, что доступ к видеозвонкам должен быть приостановлен «в целях недопущения совершения противоправных действий осужденных» до «особого распоряжения».

Меркачева сообщила, что поводом для запрета мог послужить «некий инцидент, который произошел в одной из колоний». «Якобы там арестант по видео растлевал малолетнюю девочку», — написала правозащитница.

Она также отметила, что вопрос контроля за видеозвонками «объективно не решен»: «На другом конце осужденному могут показать что или кого угодно. Теоретически кто-то из маргинальных родственников мог подвести к экрану несовершеннолетнего для неких непристойных действий».

Меркачева направила обращение в Минюст с просьбой вернуть видеосвязь.