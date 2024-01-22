Умер вокалист группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко

В Покровской больнице Санкт-Петербурга умер вокалист и автор текстов песен группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на директора группы Дениса Рачкова. Информацию о смерти Ефременко в соцсетях также опубликовала его жена, пишет «Фонтанка».

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Сергею Ефременко был 51 год. 23 января ему должно было исполниться 52 года. Причины его смерти не уточняются.

По словам Рачкова, Ефременко с декабря чувствовал себя плохо. Близкие музыканта, как пишет «Фонтанка», говорили, что он переносил недомогания на ногах и стал заниматься здоровьем только недавно.

Группа Markscheider Kunst появилась в Санкт-Петербурге в 1992 году. «Начав в 1992 году с музыки рокабилли, в середине десятилетия Markscheider Kunst начала проводить политику популяризации латиноамериканской, ямайской и в целом этнической музыки, введя в невский лексикон такие слова как ска, кумбия, регги, афробит, кваса-кваса, меренге и босса-нова», — говорится на сайте группы.

Два последних концерта Markscheider Kunst прошли 19 и 21 января 2024 года в Санкт-Петербурге. Концерт 19 января в клубе Factory 3 был приурочен к дню рождения Ефременко. 21 января группа выступала в баре Douglas вместе с проектом Tres Muchachos & compaňeros.

Еще два концерта были запланированы на 26 и 27 января в Москве.