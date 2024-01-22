На границе Кыргызстана, Казахстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 6,7. Толчки ощутили жители Алматы

На границе Кыргызстана, Казахстана и Китая произошло землетрясения магнитудой 6,7, сообщило МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения, по данным МЧС Казахстана, был расположен на территории Кыргызстана в 264 километрах к юго-востоку от Алматы.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр уточняет, что землетрясение зафиксировано в 270 к юго-востоку от Алматы и в 128 километрах к западу от китайского уезда Аксу.

Толчки силой в пять баллов ощущали жители Алматы, которые вышли на улицы из домов. В Шымкенте, по данным МЧС Казахстана, ощущались толчки силой два балла.

Сообщений о жертвах в Алматы, по данным начальника городского департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлана Атыгаева, не поступало.