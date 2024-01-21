В Сухуми произошел пожар в Национальной картинной галерее. Тысячи картин сгорели

В здании Центрального выставочного зала в Сухуми, в котором расположена Национальная картинная галерея, в ночь на 21 января произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС частично признанной республики Абхазия.

«Загорелся второй этаж здания. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 03 часа 38 минут. Огонь тушили 11 пожарных расчетов. На данный момент пламя локализовано и фактически потушено», — говорится в заявлении МЧС.

По предварительным данным, во время пожара сгорели тысячи картин. «Можно сказать, все сгорело. На втором этаже здания располагались фонды Национальной картинной галереи, более четырех тысяч экземпляров. Среди них до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», — цитирует агентство «Апсныпресс» слова временно исполняющую обязанности министра культуры Динары Смыр.

Позднее Смыр уточнила, что около 150 картин удалось спасти. «Разбор завалов после пожара еще продолжается, мы обнаруживаем фрагменты картин», — добавила она.

Директор галереи Сурам Сакания со ссылкой на слова очевидцев уточнил, что пожар начался с крыши. «Поскольку потолок и конструкция деревянные, пламя быстро распространилось, и люди, которые приехали к пяти часам сюда, уже не то, что тушить, но и близко подойти не могли. Как видно, наше помещение сильно сгорело. Потолок обрушился, крыша обрушилась», — цитирует ТАСС слова директора.

В то же время МВД Абхазии сообщило, что рассматривает поджог как одну из возможных причин возникновения пожара. «По факту пожара в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии назначена пожарно-техническая экспертиза. По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 03:30. Рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога», — пишет ведомство.

В свою очередь президент Абхазии Аслан Бжания поручил генеральной прокуратуре тщательно разобраться в причинах возгорания, сообщает пресс-служба президента.