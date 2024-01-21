В Санкт-Петербурге во время концерта задержали 15-летнего рэпера Baby Melo. На подростка неоднократно жаловалась Екатерина Мизулина

В Санкт-Петербурге полиция задержала 15-летнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) во время его концерта в клубе «Гигант Холл» вечером 20 января. Всего были задержаны 23 человека в возрасте от 15 до 18 лет, сообщает пресс-служба полиции города.

В «Гигант Холле» Baby Melo выступал вместе с рэпером Badri (Орханом Ахмедовым). На одной из записей концерта видно, что полицейские задержали Badri на сцене. В другом ролике, сделанном уже на улице, Baby Melo заводят в полицейский микроавтобус.

Согласно заявлению полиции, сотрудники правоохранительных органов приехали на концерт из-за обращения местных жителей, которые пожаловались на употребление алкоголя посетителями клуба и мат. При этом «Фонтанка» со ссылкой на источники в силовых структурах писала, что «команду прервать концерт дали, когда со сцены услышали мат и нечто нелицеприятное о спецоперации».

В итоге на задержанных составили протоколы по статьям об употреблении алкоголя в публичном месте и мелком хулиганстве. Всех подростков, за которыми приехали родители, отпустили. Еще одного несовершеннолетнего доставили в Центр временного содержания, поскольку за ним никто не приехал.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина неоднократно критиковала Baby Melo. В частности, в августе 2023 года она сообщила, что готовит жалобу в полицию с требованием проверить его песни на пропаганду наркотиков. В сентябре 2023 года Мизулина обратилась в полицию из-за видео, в котором Baby Melo едет за рулем машины по трассе М-11 в Москве. В итоге на мать рэпера составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Мизулина, комментируя задержание Baby Melo 20 января, назвала рэпера и «его дружков» «самой настоящей подростковой бандой». «Пропагандируют наркотики, разжигают межнациональную рознь и оскорбляют русских и славян в целом, демонстрируют оружие в соцсетях, стреляют прямо в квартире и снимают на видео, лихачат без прав. Почему на это долгое время не обращали внимание правоохранительные органы — не ясно», — написала Мизулина.