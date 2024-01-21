Росавиация: четыре человека, по предварительным данным, выжили при крушении самолета в Афганистане 

Наземная поисково-спасательная служба нашла российский самолет Falcon 10, пропавший с радаров в воздушном пространстве Афганистана, сообщает «Росавиация» со ссылкой на данные посольства РФ в стране.

По предварительным данным, из шести человек, находившихся на борту, выжили четверо, они получили различные травмы. Судьба еще двух человек уточняется.

ТАСС пишет, что информацию о выживших также подтвердило афганское министерство транспорта и авиации. «Поисково-спасательная группа обнаружила самолет, пропавший с радаров вчера вечером, четыре человека, включая пилота, живы», — говорится в заявлении ведомства.

Телеграм-канал Mash утверждает, что в числе выживших оказался медработник Игорь Сывороткин из Дмитрова. Мать Игоря рассказала каналу, что он сделал телефонный звонок после крушения.

По данным телеграм-канала Baza, при крушении погибли пассажиры — Анатолий и Анна Евсюковы, заказавшие перелет. Об этом российской авиакомпании, организовавшей рейс, сообщил один из выживших, пишет канал.

В Росавиации сообщали, что самолет Falcon 10, принадлежавший российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, пропал с радаров в воздушном пространстве Афганистана вечером 20 января. Борт выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в Россию через Индию и Узбекистан. На борту самолета Falcon 10 находились шесть человек (два пассажира и четыре члена экипажа). Пассажирами были бизнесмен из Волгограда Анатолий Евсюков с женой Анной.

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы писало, что причиной крушения самолета стал отказ двух двигателей. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (часть 3 статьи 263 УК).