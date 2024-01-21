Авиабаза США в Ираке подверглась ракетному обстрелу. Несколько американских военных получили ранения

Авиабаза Айн аль-Асад, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, подверглась ракетной атаке, сообщает Центральное командование ВС США.

По данным ведомства, базу атаковали «боевики, поддерживаемые Ираном», с территории западного Ирака. Большинство ракет удалось сбить, однако некоторые попали по базе. В командовании сообщили, что проводят оценку ущерба.

В ведомстве добавили, что в результате атаки был ранен как минимум один иракский военный, а несколько американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что несколько военнослужащих США получили легкие ранения.

По информации источника телеканала «Аль-Хадат», по базе было выпущено более 20 ракет, по данным «Аль-Маядин», — не менее десяти.

С начала войны Израиля с ХАМАС американские базы на Ближнем Востоке регулярно подвергаются обстрелам. Например, в ноябре шиитская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» заявила, что нанесла удары по четырем базам, в том числе по Айн аль-Асад. С начала боевых действий в секторе Газа произошло более ста подобных атак.