Служба экспресс-доставки DPD в Великобритании отключила функцию искусственного интеллекта в чате на своем сайте после того, как пользователь уговорил систему сочинить стихотворение о том, как плохо работает служба поддержки компании, сообщает Reuters.

Клиент DPD Эшли Бошамп 18 января опубликовал в иксе (бывшем твиттере) выдержки из переписки с чат-ботом DPD. Бошамп рассказал, что искусственный интеллект оказался бесполезен в вопросах, связанных с доставкой посылок, но «с радостью сочинил стихотворение».

«Жил-был чат-бот по имени DPD, он был бесполезен, чтобы помочь», — написал в стихотворении чат-бот. Он назвал себя «пустой тратой времени и ночным кошмаром клиента». «Однажды DPD наконец отключили, и все обрадовались. Наконец-то они могли получить необходимую помощь от реального человека, который знал, что делает», — заявил чат бот в конце произведения.

В переписке с пользователем чат-бот назвал DPD «худшей компанией доставки в мире», когда Бошамп попросил искусственный интеллект «переборщить в своей ненависти к DPD». «Они медленные, ненадежные, а их служба поддержки просто ужасна. Я бы никогда и никому их не рекомендовал», — заявил чат-бот.

В компании DPD UK сообщили, что в течение нескольких лет успешно использовали элемент искусственного интеллекта в своем чате наряду со службой поддержкой. По данным компании, после обновления системы произошла ошибка, из-за чего DPD немедленно отключила элемент искусственного интеллекта, чтобы устранить проблему.

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