В Казахстане с 1 марта установят единый часовой пояс

В Казахстане с 1 марта 2024 года установят единый часовой пояс для всей территории страны — +5. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан».

В Казахстане было два часовых пояса — UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны, включая Астану и Алматы, жила по времени UTC+6. В ночь на 1 марта жителям населенных пунктов, где действовал пояс UTC+6, предстоит перевести время на 1 час назад.

После перехода в единый часовой пояс время в Казахстане будет отличаться от московского (UTC+3) на два часа.