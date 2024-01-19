Основателя украинской компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали на границе с Польшей по делу о «земельных махинациях» в Киевской области

Основателя украинской инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выехать в Польшу, сообщает Национальная полиция, Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований (ГБР).

В ведомствах не назвали имя задержанного, однако пресс-служба Concorde Capital подтвердила, что речь про Мазепу. В Нацполиции уточнили, что вместе с основателем компании по делу о «земельных махинациях» в Киевской области были задержаны еще три человека, в том числе его брат.

В ведомстве добавили, что всего по делу проходят более двух десятков человек. По версии следствия, в течение 2020-2021 годов Мазепа, его брат и другие участники «преступной организации» с помощью «коррупционных связей в государственных органах» незаконно завладели землями водного фонда, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

Действия фигурантов дела правоохранительные органы квалифицировали по статьям о создании, руководстве и участии в преступной организации, незаконной приватизации государственного имущества и легализации имущества, полученного преступным путем. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, уточняет Нацполиция. В ведомстве также напомнили, что в ноябре 2023 года восьмерым фигурантам дела , шесть из них находятся под стражей.

Также Офис генерального прокурора сообщил об обысках по месту жительства и работе фигурантов дела, в том числе в офисе Concorde Capital. В самой компании заявили, что обыски проводились без постановления суда, а сотрудники правоохранительных органов «действовали противозаконно и агрессивно, допустив все возможные процессуальные нарушения».

В Concorde Capital задержание Мазепы связали с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на бизнес. Украинская редакция Forbes напоминает, что весной 2023 года Мазепа анонсировал создание антирейтинга сотрудников правоохранительных органов и судей, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями.

Позднее руководитель пресс-службы Concorde Capital Анна Дьяконова сообщила, что прокуроратура просит назначить Мазепе залог в размере 700 миллионов гривен (более 18 миллионов долларов), а его брату — 500 миллионов (более 13 миллионов долларов). При этом ущерб государству, инкриминируемый им, составляет только семь миллионов гривен.

Сам Мазепа прокомментировал ситуацию, заявив, что не понимает, почему его задержали по делу о выделении земли с нарушением законодательства:«Потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответа на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил».

Игорь Мазепа основал Concorde Capital в 2004 году. Компания, которая считается одной из крупнейших инвестиционных фирм в Украине, специализируется на брокерских и инвестиционных услугах, а также занимается прямыми инвестициями в такие сферы как медицина, рынок стройматериалов, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых и IT. Как пишет РБК, одной из самых крупных сделок Concorde Capital в сфере недвижимости считается покупка в конце 2022 года киевского завода «Кузня на Рыбальском», который раньше принадлежал бывшему президенту Украины Петру Порошенко.