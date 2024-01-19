Минюст РФ объявил «иноагентом» социолога Григория Юдина
Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него социолога Григория Юдина. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В реестр также включены основательница издания «Верстка» Лола Тагаева, активистка Евгения Чирикова, бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, лекторий «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости».
Минюст утверждает, что Юдин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов «иноагентов», выступал против российского вторжения в Украину.
«Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.
Включение Лолы Тагаевой в реестр «иноагентов» Минюст объяснил тем, что она выступала против «специальной военной операции», участвовала в создании сообщений и материалов «иноагентов», распространяла «недостоверную информацию» о решениях российских властей. Минюст также напомнил, что Тагаева возглавляет издание «Верстка», включенное в реестр «иноагентов».
Евгения Чирикова, по версии Минюста, участвовала в качестве эксперта и респондента «на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», выступает против «СВО», а также участвует в организациях, которые признаны в России «нежелательными».