Минюст РФ объявил «иноагентом» социолога Григория Юдина

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него социолога Григория Юдина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр также включены основательница издания «Верстка» Лола Тагаева, активистка Евгения Чирикова, бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица, блогер Владислав Олейник, лекторий «Живое слово» и «Комитет ингушской независимости».

Минюст утверждает, что Юдин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов «иноагентов», выступал против российского вторжения в Украину.

«Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

Включение Лолы Тагаевой в реестр «иноагентов» Минюст объяснил тем, что она выступала против «специальной военной операции», участвовала в создании сообщений и материалов «иноагентов», распространяла «недостоверную информацию» о решениях российских властей. Минюст также напомнил, что Тагаева возглавляет издание «Верстка», включенное в реестр «иноагентов».

Евгения Чирикова, по версии Минюста, участвовала в качестве эксперта и респондента «на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», выступает против « », а также участвует в организациях, которые признаны в России «нежелательными».

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