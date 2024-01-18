Медбрата из Петербурга приговорили к восьми годам колонии по обвинениям в попытке поджога военкомата и госизмене

Первый Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы медбрата Максима Асрияна, обвиняемого в попытке поджога военкомата. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

Асрияна признали виновным в покушении на теракт и государственой измене (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК и 275 УК). Первые 2,5 годам Асриян проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

В сообщении говорится, что Асриян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело рассмотрели за один день, заседание проходило в закрытом режиме, уточняет Sotavision.

Гособвинение запрашивало для Асрияна 14 лет лишения свободы.

26-летний Максим Асриян работал медбратом в поликлинике. Его задержали в октябре 2022 года, остановив в аэропорту Пулково, когда он вылетал из Санкт-Петербурга в Сочи. Как пишет «Медиазона», следствие утверждало, что за несколько дней до этого он пришел к военкомату Фрунзенского района «со средствами для розжига», но передумал поджигать здание и ушел. В конце декабря 2023 года стало известно, что к обвинению о покушении на теракт Асрияну добавили обвинение в госизмене.

Асриян признал, что покупал горючую жидкость и что приходил к военкомату. При этом он говорил, что передумал поджигать военкомат, так как не хотел, чтобы пострадали люди.

Следствие также утверждало, что Асриян «выходил на связь с иностранными спецслужбами», а в его телефоне нашли «инструкцию и схему для совершения теракта». Сам обвиняемый отрицал какие-либо связи с иностранными спецслужбами.

В сентябре 2023 года подруги медбрата стали фигурантами уголовного дела о несообщении о преступлении (статья 205.6 УК РФ). По делу проходят Татьяна Лименя-Осипова и Анна Зеладина. По версии следствия, Асриян рассказал Лимене-Осиповой, что «испытывает недовольство действующей властью, в частности проведением , поддерживает вооруженные силы Украины и планирует помешать проведению СВО путем совершения террористического акта». 12 января Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал Лименю-Осипову на 40 тысяч рублей.