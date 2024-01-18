США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть

Министерство финансов США объявило, что ввело санкции в отношении 17 сухогрузов и нефтеналивных танкеров, ходивших под флагом Либерии, из-за того, что они перевозили российскую нефть в нарушение установленного потолка цен.

Также под санкции попала судоходная компания Hennesea Holdings из ОАЭ, которой, по данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, принадлежат суда, в отношении которых ввели ограничения.

«Сегодняшние действия еще раз демонстрируют, что любой, кто нарушает установленный предел цены [на российскую нефть], столкнется с последствиями. Никто не должен сомневаться в решимости нашей коалиции остановить тех, кто помогает Кремлю», — заявил замминистра финансов США Адевале Адейемо.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза в 2022 году ввели потолок цен на российскую нефть — компаниям запретили перевозить и страховать нефть, купленную у России дороже 60 долларов за баррель. К решению стран Запада не присоединились Китай и Индия, куда Россия после введения ограничений перенаправила около 90% экспорта.

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