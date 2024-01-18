Росстат: перелеты по России в «экономе» в 2023 году в среднем подорожали на 22%. Это самый резкий рост с 2008 года

Средняя цена на авиаперелет в салоне экономкласса по России в 2023 году выросла на 22,2%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В декабре средняя стоимость достигла 7,6 тысячи рублей за одну тысячу километров полета.

Как указывает издание, это самый значительный рост с 2008 года, когда средние цены за год, по данным Росстата, выросли на 30,9%. В 2022 году стоимость выросла на 15,6%, в 2021-м — на 5,97%.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили РБК, что «период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии». При этом, по оценке ФАС, стоимость билетов в 2023 году по отношению к 2019 году выросла не более чем на 10%. В министерстве транспорта РФ это не комментировали.

По данным сервиса «Яндекс Путешествия», которые приводит РБК, среди 10 самых популярных направлений по России больше всего цены выросли на рейсах в Минеральные Воды (+50% к стоимости перелета в 2022 году, до 14,8 тысячи рублей за билет туда-обратно). На 49% за год выросли цены на рейсы в Махачкалу (средняя цена — 15,6 тысячи рублей). Полеты в Петербург подорожали на 33% (до средней цены 10,7 тысячи рублей), в Уфу — на 30% (до 9,52 тысячи), в Москву — на 29% (до 10,05 тысячи).

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