«Новая газета Европа»: не менее 2500 ученых уехали из России с начала войны

С начала полномасштабной российско-украинской войны не менее 2500 ученых порвали научные связи с Россией и уехали из страны. Об этом говорится в исследовании «Новой газеты Европа».

Для подсчета журналисты использовали сведения из международной базы данных , созданной в 2012 году для уникальной идентификации ученых. Она объединяет информацию о более чем 20 миллионов научных сотрудников по всему миру. На октябрь 2023 года в ORCID были зарегистрированы более 130 тысяч ученых, у которых указано хотя бы одно связанное с Россией место работы.

По оценкам авторов исследования, с 2012 по 2021 год доля научных сотрудников, менявших аффилиацию с российской на зарубежной, оставалась практически неизменной на уровне 10%, однако в 2022-м из России за границу переместились 30% ученых, зарегистрированных в ORCID. «То есть более 600 научных работников покинули Россию с 2022 года, а доля тех, кто выбирает следующее место работы за границей, выросла в три раза», — говорится в статье. При этом обычно пользователи ORCID обновляют в профиле данные о месте работы спустя полгода-год после его фактической смены. Это означает, что при сохранении текущего тренда общее число может оказаться ближе к 1600 человек.

Если добавить к анализу данные из профилей ученых об увольнении из российской организации, добавлении новой страны без указания места работы или удалении записей о трудоустройстве в России, то цифра станет еще выше, говорится в исследовании. За 2022-2023 годы в эту категорию попали примерно 900 человек. Таким образом, по консервативным оценкам, получается 2500 уехавших из России ученых.

Согласно исследованию, наибольший отток — 23% всех уехавших ученых — пришелся на московские университеты: ВШЭ, МГУ, Сколково, МФТИ.

Среди основных направлений миграции российских ученых журналисты называют Израиль, Узбекистан, Армению, Кыргызстан, ОАЭ, Великобританию, Францию, Германию и США.

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Что происходит с наукой во время войны

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