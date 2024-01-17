В России из-за метели частично перекрыли федеральные трассы в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области

Движение по платной автомобильной магистрали М-12 «Восток» частично перекрыли из-за сильного снегопада с ветром, сообщила государственная компания «Автодор».

Движение перекрыто на участке от города Канаш в Чувашии до села Шали в Татарстане (от 684-го до 846-го километра трассы). «Автодор» опубликовал видео, снятое на М-12 в Татарстане. На записи видно, что на заметенной снегом дороге стоят грузовые автомобили.

В Ульяновской области закрыт для движения участок федеральной трассы Р-241 с 199-го по 218-й километр. На 223-м километре этой трассы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону, дорогу перегородила фура, водитель которой в непогоду не справился с управлением. Из-за ДТП образовалась пробка длиной около двух километров.

Улучшение погодных условий в ближайшее время не прогнозируется. Так, 17 января в Чувашии ожидается усиление ветра до 16-21 метра в секунду, в Татарстане местами прогнозируется ветер с порывами 25-27 метров в секунду, а управление МЧС Ульяновской области предупреждает о ветре до 25 метров в секунду, сильном снеге и метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Заторы на автодорогах из-за снега также зафиксированы в Самарской, Саратовской, Пензенской областях и еще нескольких регионах России.