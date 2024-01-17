В Миассе в озере утонул храм, построенный из снега. Митрополит увидел в этом повод «задуматься над духовной жизнью»

В Челябинской области ушел под воду снежный храм, который построили на льду озера Тургояк неподалеку от города Миасса. Об этом сообщила пресс-служба Челябинской митрополии.

Храм на озере ежегодно строят к Крещению, которое часть православных церквей, в том числе РПЦ, празднуют 19 января. Накануне митрополия опубликовала видео возведения храма, который задумывался как точная копия разрушенного в Миассе в 1930-е годы Петропавловского собора.

В ночь на 17 января снежный храм ушел под лед. Люди не пострадали. В митрополии предположили, что храм утонул из-за технических нарушений при строительстве. «Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь, а уже над ней возводили часовню из снега. В этом же году решили сначала построить величественное снежное сооружение, а после — вырубить иордань», — говорится в сообщении пресс-службы митрополии.

Челябинская митрополия

Снежный храм утонул накануне визита митрополита Челябинского и Миасского Алексия, который должен был освятить воду в купели. Вот как он прокомментировал эту ситуацию: «Считаю этот случай поводом для миассцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда».