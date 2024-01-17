Путин поручил разработать предложения по репатриации соотечественников, высланных из «недружественных» стран

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по репатриации соотечественников в случае их «незаконной депортации из иностранных, в том числе , государств», сообщается на сайте Кремля.

Также Путин поручил представить предложения «по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом».

Поручение дано главе правительства РФ Михаилу Мишустину, министру иностранных дел Сергею Лаврову и главе президентского Совета по правам человека Валерию Фадееву. Они должны представить свои предложения к 1 июля 2024 года.

С 1 января 2024 года в России появился институт репатриации. Его создали в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих за рубежом. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 22 ноября 2023 года. На репатриацию могут рассчитывать соотечественники, постоянно живущие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения войск РФ в Украину). После принятия указа в Госдуму внесли законопроект, согласно которому репатрианты, желающие вернуться в Россию, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.

В России 26 октября 2023 года вступил в силу закон, упрощающий прием в гражданство РФ более чем для 20 категорий соискателей. В частности, получить российский паспорт в упрощенном виде могут иностранцы, заключившие контракт на службу в армии РФ на срок не менее одного года.

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