Президент России предложил проанализировать, как при помощи искусственного интеллекта расследуют преступления

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал государственным органам проанализировать практику применения технологий искусственного интеллекта при расследовании преступлений, а в случае необходимости представить предложения по ее совершенствованию. Об этом говорится в списке поручений, которые президент дал по итогам заседания Совета по правам человека.

На сайте Кремля сообщается, что поручение дано Верховному суду, Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД и Минюсту. Отчет об этом руководители ведомств должны представить к 1 июля 2024 года.

В России по состоянию на август 2023 года работало более 500 тысяч камер с системой распознавания лиц, больше 200 тысяч из них расположены в Москве, где такие камеры появились в 2017 году, сообщало издание The Moscow Times. Как говорил в октябре гендиректор NtechLab Сергей Сучков, системы распознавания лиц действуют в 62 регионах. По данным МВД, в 2022 году в метро Москвы по камерам с распознаванием лиц выявили почти 2,5 тысячи человек, находившихся в розыске.

В Следственном комитете РФ говорили в 2021 году, что испытывают систему, базирующуюся на алгоритмах искусственного интеллекта, которая позволяет построить портрет подозреваемого в серийных изнасилованиях.

Системы распознавания лиц помимо России активно используют в Китае и Великобритании. В июне 2023 года в Евросоюзе приняли закон, который ограничивает использование систем «дистанционной биометрической идентификации» (мы подробно рассказывали об этом).