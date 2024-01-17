На заводе в Ростовской области произошли взрыв и пожар. Пострадали девять человек

В городе Шахты в Ростовской области на Шахтинском полиэфирном заводе произошел пожар. По данным регионального управления МЧС, возгорание произошло в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что перед пожаром на заводе произошел взрыв.

Он также сообщил, что информация об атаке беспилотника «не подтверждается». «По данным военных, ПВО в это время не работало», — говорится в посте главы региона.

Телеграм-канал Mash опубликовал момент взрыва на заводе.

По словам Голубева, в результате взрыва и пожара пострадали девять человек. Изначально он сообщал о двух пострадавших. Три человека получили ожоги, у пятерых «травмы различной степени». Еще одну пострадавшему оказали помощь на месте.

Шахтинский полиэфирный завод заработал в 2019 году. 161.ru пишет, что это первый в РФ производитель полиэфирного штапельного волокна — материал используется для набивки мебели, курток, теплых пальто, пледов.